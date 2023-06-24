Военные сменили сотрудников ГИБДД на посту при въезде в Ростов

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По словам очевидцев, люди в военной форме заняли пост местных сотрудников ГИБДД. Кроме того, вдоль дороги заметили танк.
Ранее глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко предупредил местных жителей о появлении военной техники на улицах города. В целях безопасности ростовчан попросили не выходить из дома.
В рамках плана «Крепость», действующего на территории Ростова, в центре перекрыли дороги и отменили массовые мероприятия. В это же время местный автовокзал прекратил продажу билетов на направления, где ввели ограничения по проезду.