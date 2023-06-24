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Военные сменили сотрудников ГИБДД на посту при въезде в Ростов

24 июня 2023, 13:47
На въезде в Ростов-на-Дону со стороны Батайска стоят военные.Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале «Это Ростов!».

По словам очевидцев, люди в военной форме заняли пост местных сотрудников ГИБДД. Кроме того, вдоль дороги заметили танк.

Ранее глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко предупредил местных жителей о появлении военной техники на улицах города. В целях безопасности ростовчан попросили не выходить из дома.

В рамках плана «Крепость», действующего на территории Ростова, в центре перекрыли дороги и отменили массовые мероприятия. В это же время местный автовокзал прекратил продажу билетов на направления, где ввели ограничения по проезду.

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#Юлия Акмурзина#Транспорт#Город#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Видео
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