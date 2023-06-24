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«Враги рукоплещут»: политолог рассказал о реакции на заявления Пригожина в Ростове

24 июня 2023, 08:37
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог Батов рассказал о реакции на позицию Пригожина в Ростове
Любые заявления, которые поощряются Западом, сегодня не позволительны. Они расцениваются как предательство, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, ростовский политолог Алим Батов.

По словам собеседника, инструмент насилия может быть и должен быть исключительно в руках государства. Поэтому инициатива ЧВК «Вагнер» расценивается лишь одним словом — предательство. Президент России это четко обозначил в своем выступлении.

«Это ни что иное, как предательство. Возможно, кто-то с этим не согласится, пытаясь выступать в качестве борца за сомнительную справедливость. Но извините, это не допустимо сегодня, здесь и сейчас. Справедливость сейчас устанавливается только в тех целях и задачах, которые обозначены главнокомандующим перед началом СВО», — отмечает Алим Батов.

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Политолог подчеркивает, что Россия сегодня находится не просто в конфликте, а в экзистенциальном конфликте.

«Решается будущее нашего государства, будущее нации. В это время недопустимы любые заявления, которые поощряются Западом. А тем более то, что позволил себе Евгений Викторович Пригожин — сейчас все наши враги рукоплещут, начиная от Вашингтона, и заканчивая Киевом», — говорит Алим Батов.

Ранее, со ссылкой на слова российского политолога Марата Баширова, RostovGazeta сообщала, к чему в Ростове приведет позиция Евгения Пригожина.

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