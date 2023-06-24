«Это ни что иное, как предательство. Возможно, кто-то с этим не согласится, пытаясь выступать в качестве борца за сомнительную справедливость. Но извините, это не допустимо сегодня, здесь и сейчас. Справедливость сейчас устанавливается только в тех целях и задачах, которые обозначены главнокомандующим перед началом СВО», — отмечает Алим Батов.