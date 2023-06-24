Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По словам собеседника, инструмент насилия может быть и должен быть исключительно в руках государства. Поэтому инициатива ЧВК «Вагнер» расценивается лишь одним словом — предательство. Президент России это четко обозначил в своем выступлении.
«Это ни что иное, как предательство. Возможно, кто-то с этим не согласится, пытаясь выступать в качестве борца за сомнительную справедливость. Но извините, это не допустимо сегодня, здесь и сейчас. Справедливость сейчас устанавливается только в тех целях и задачах, которые обозначены главнокомандующим перед началом СВО», — отмечает Алим Батов.
Политолог подчеркивает, что Россия сегодня находится не просто в конфликте, а в экзистенциальном конфликте.
«Решается будущее нашего государства, будущее нации. В это время недопустимы любые заявления, которые поощряются Западом. А тем более то, что позволил себе Евгений Викторович Пригожин — сейчас все наши враги рукоплещут, начиная от Вашингтона, и заканчивая Киевом», — говорит Алим Батов.
Ранее, со ссылкой на слова российского политолога Марата Баширова, RostovGazeta сообщала, к чему в Ростове приведет позиция Евгения Пригожина.