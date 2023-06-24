Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
До этого губернатор просил ростовчан не покидать дома и не выезжать в центр города. Теперь стало известно, что на выходных не состоятся запланированные массовые мероприятия.
Ранее горожане заявили, что заметили военную технику в центре города. Водители писали о появившихся людях в военной форме по дороге в Батайск.
Вместе с этим ТАСС писало о возбужденном уголовном деле о призывах к военному мятежу, а фигурантом называло основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
До этого Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.