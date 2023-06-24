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Все массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону с 24 июня

24 июня 2023, 04:16
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, запланированные на 24 и 25 июня, сообщил губернатор Василий Голубев.

До этого губернатор просил ростовчан не покидать дома и не выезжать в центр города. Теперь стало известно, что на выходных не состоятся запланированные массовые мероприятия.

Ранее горожане заявили, что заметили военную технику в центре города. Водители писали о появившихся людях в военной форме по дороге в Батайск.

Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону ночью 24 июня
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Вместе с этим ТАСС писало о возбужденном уголовном деле о призывах к военному мятежу, а фигурантом называло основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

До этого Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.

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