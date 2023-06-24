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Published Сегодня, 19:08

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«Всем спасибо, концерт окончен»: вагнеровцы уезжают из Ростова

24 июня 2023, 19:08
Фото: rostovgazeta.ru
Всем спасибо, концерт окончен: «вагнеровцы» уезжают из Ростова
«Всем спасибо, концерт окончен», — такое послание прозвучало по радио для ЧВК «Вагнер» в центре Ростова. Информацию с места событий передает корреспондент издания Rostovgazeta.

После такого объявления «контрактники» прокричали «Ура!». Теперь к месту подъехала военная полиция с мигалками, сотрудники силовых ведомств начали сигналить и требовать у всех разойтись.

Напомним, что сейчас на улице Пушкинской и на Буденновском проспекте продолжают стоять бойцы ЧВК «Вагнер». Последний, как и улица Большая Садовая остаются перекрытыми.

Сами бойцы спокойно сидят на лавочках, общаются с местным населением, знакомятся. У здания Южного военного округа горожане приветствуют «добровольцев», слышны крики «С богом! Молодцы!».

Всем спасибо, концерт окончен: «вагнеровцы» уезжают из Ростова
Видео: ТГ канал RVvoenkory

Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин после разговора с президентом Беларуссии Александром Лукашенко развернул свои отряды, заявив, что не хочет допустить кровопролития.

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал он.
«Вагнер» продолжает удерживать занятый штаб ЮВО
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