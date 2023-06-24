Всем спасибо, концерт окончен: «вагнеровцы» уезжают из Ростова

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
После такого объявления «контрактники» прокричали «Ура!». Теперь к месту подъехала военная полиция с мигалками, сотрудники силовых ведомств начали сигналить и требовать у всех разойтись.
Напомним, что сейчас на улице Пушкинской и на Буденновском проспекте продолжают стоять бойцы ЧВК «Вагнер». Последний, как и улица Большая Садовая остаются перекрытыми.
Сами бойцы спокойно сидят на лавочках, общаются с местным населением, знакомятся. У здания Южного военного округа горожане приветствуют «добровольцев», слышны крики «С богом! Молодцы!».
Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин после разговора с президентом Беларуссии Александром Лукашенко развернул свои отряды, заявив, что не хочет допустить кровопролития.
«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал он.