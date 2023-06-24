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Замгубернатора Сорокин прокомментировал ажиотаж на заправках в Ростове

24 июня 2023, 09:30
Фото: rostovgazeta.ru
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У местных автомобилистов нет поводов для беспокойства.

Сегодня утром, 24 июня, сразу на нескольких заправках Ростова-на-Дону образовались огромные очереди. Проблема возникла как в центре, так и на окраинах города. Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин прокомментировал ситуацию.

По его словам, местным жителям не о чем беспокоиться: перебоев с поставками топлива в регион не будет. На всех нефтебазах области есть достаточный запас. Поставки на АЗС происходят в штатном режиме, все заправки работают.

Заместитель главы региона отметил, что областное министерство промышленности и энергетики контролирует ситуацию с поставками топлива и бесперебойной работой местных АЗС.

Городские власти тем временем призывают ростовчан не поддаваться панике. Продовольствия, воды и топлива в регионе достаточно, скупать товары в магазинах не имеет смысла. Прежде всего нужно позаботиться о безопасности и не выезжать в центр Ростова.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#АЗС#АЗС в Ростове#Топливо#Ожидание в очереди#Сорокин Игорь Николаевич#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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