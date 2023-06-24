Замгубернатора Сорокин прокомментировал ажиотаж на заправках в Ростове

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сегодня утром, 24 июня, сразу на нескольких заправках Ростова-на-Дону образовались огромные очереди. Проблема возникла как в центре, так и на окраинах города. Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин прокомментировал ситуацию.
По его словам, местным жителям не о чем беспокоиться: перебоев с поставками топлива в регион не будет. На всех нефтебазах области есть достаточный запас. Поставки на АЗС происходят в штатном режиме, все заправки работают.
Заместитель главы региона отметил, что областное министерство промышленности и энергетики контролирует ситуацию с поставками топлива и бесперебойной работой местных АЗС.
Городские власти тем временем призывают ростовчан не поддаваться панике. Продовольствия, воды и топлива в регионе достаточно, скупать товары в магазинах не имеет смысла. Прежде всего нужно позаботиться о безопасности и не выезжать в центр Ростова.