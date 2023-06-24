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Замначальника Росгвардии по ДНР заявил, что ЧВК «Вагнер» планирует захват Краснодара

24 июня 2023, 14:46
Фото: 1MI
Заместитель руководителя Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский уверен, что «вагнеровцев» не посвятили в полный план действий. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Ходаковский, ссылаясь на сообщения «из мятежной среды», сообщил, что в планы руководства ЧВК «Вагнер» входит захват Краснодара. При этом силовик отметил, что большая рядового состава об этих целях не знает.

«Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий», — написал Ходаковский.

По его мнению, руководители частной военной компании «не ведают, что творят».

Ранее местные автолюбители заметили военных при въезде в Ростов-на-Дону со стороны Батайска. Люди в форме заняли пост ДПС — здесь же они поставили танк.

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