Замначальника Росгвардии по ДНР заявил, что ЧВК «Вагнер» планирует захват Краснодара

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Ходаковский, ссылаясь на сообщения «из мятежной среды», сообщил, что в планы руководства ЧВК «Вагнер» входит захват Краснодара. При этом силовик отметил, что большая рядового состава об этих целях не знает.
«Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дальнейшим ходом событий», — написал Ходаковский.
По его мнению, руководители частной военной компании «не ведают, что творят».
Ранее местные автолюбители заметили военных при въезде в Ростов-на-Дону со стороны Батайска. Люди в форме заняли пост ДПС — здесь же они поставили танк.