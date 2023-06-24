rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Изображение материала

Запасов продуктов в магазинах в Ростовской области хватит на неделю

24 июня 2023, 09:35
Фото: 1MI
Запасов продуктов в магазинах в Ростовской области хватит на неделю
В торговых сетях Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, сообщил директор департамент потребительского рынка региона Алексей Панкратов.

В данный момент торговые сети работают в обычном режиме и есть необходимый запас продовольствия. Кроме того, в области доступны розничные рынки.

«Вопрос с доставкой продовольствия на постоянном контроле», — прокомментировал Алексей Панкратов.

Глава Чечни Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее власти Ростова заявили, что в городе нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств. Но вместе с этим горожан просят оставаться дома.

До этого ростовчане рассказали, что в центре города появилась военная техника. В результате пришлось ввести ограничения движения и изменить схему движения транспорта.

Читайте также:
Военная техника разбила дороги в Ростове-на-ДонуОчевидцы заявили о людях в военной форме по дороге в БатайскВ Сеть попало видео военной колонны, якобы проезжающей у рынка «Алмаз» под Ростовом
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Запасы продуктов#Продукты в магазине#Купить продукты в Ростове#Цены на продукты в Ростове#Дефицит продуктов
Подпишитесь
Не выходите из дома: губернатор Ростовской области высказался о ситуации с «Вагнером»
Сегодня, 00:57
«Это недопустимо»: эксперт Михайлов назвал причину громких заявлений Пригожина
Вчера, 21:38
Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться
Вчера, 22:05
Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова
Вчера, 22:08
Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня
Вчера, 22:18
«Стоят БТР»: в Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению Ростова
Вчера, 22:35