Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В данный момент торговые сети работают в обычном режиме и есть необходимый запас продовольствия. Кроме того, в области доступны розничные рынки.
«Вопрос с доставкой продовольствия на постоянном контроле», — прокомментировал Алексей Панкратов.
Ранее власти Ростова заявили, что в городе нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств. Но вместе с этим горожан просят оставаться дома.
До этого ростовчане рассказали, что в центре города появилась военная техника. В результате пришлось ввести ограничения движения и изменить схему движения транспорта.