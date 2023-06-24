rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Изображение материала

Жителей Ростова попросили не скупать массово продукты и воду

24 июня 2023, 09:25
Фото: 1MI
Жителей Ростова попросили не скупать массово продукты и воду
В Ростове-на-Дону нет дефицита продовольствия и питьевой воды, сообщили в городской администрации.

От встревоженных горожан поступают сообщения на эту тему. Власти их успокоили и попросили не поддаваться панике.

«В городе нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств.

Военная техника разбила дороги в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Необходимости массово скупать эти категории товаров нет. Местных жителей призвали пока не выходить из дома и отказаться от поездок в центр города.

Дело в том, что горожане заявили о появившейся в центре города военной технике. Из-за этого временно поменяли схему движения общественного транспорта.

Читайте также:
Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июняГубернатор Голубев заявил об ограничениях движения в Ростове-на-Дону 24 июняГубернатор Голубев прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону ночью 24 июня
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Покупка продуктов#Покупка воды#Товары в магазинах#Дефицит продовольствия
Подпишитесь
Не выходите из дома: губернатор Ростовской области высказался о ситуации с «Вагнером»
Сегодня, 00:57
«Это недопустимо»: эксперт Михайлов назвал причину громких заявлений Пригожина
Вчера, 21:38
Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться
Вчера, 22:05
Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова
Вчера, 22:08
Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня
Вчера, 22:18
«Стоят БТР»: в Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению Ростова
Вчера, 22:35