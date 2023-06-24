Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
От встревоженных горожан поступают сообщения на эту тему. Власти их успокоили и попросили не поддаваться панике.
«В городе нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств.
Необходимости массово скупать эти категории товаров нет. Местных жителей призвали пока не выходить из дома и отказаться от поездок в центр города.
Дело в том, что горожане заявили о появившейся в центре города военной технике. Из-за этого временно поменяли схему движения общественного транспорта.