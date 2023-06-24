Ранее стало известно, что рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжала глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром», он пообещал не оставлять все так. В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.