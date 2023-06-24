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Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня

23 июня 2023, 22:18
Фото: pxhere.com
Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня
В Таганроге жителей в ночь на 24 июня разбудила воздушная тревога, сообщения об этом появились в соцсетях.

Сообщество «Мой Таганрог» в сети «ВКонтакте» опубликовало сообщение о том, что в районе Русского поля в 00.00 мск прозвучала воздушная тревога. Сирена работала около 10 минут, после чего стихла. По словам местных жителей, воздушную тревогу было слышно не только в районе военного городка, но и на Западном.

«Да до каких пор это будет продолжаться?! Для чего они её включают ночью? Есть какие-то официальные объяснения?», «В 00:02 мск включили и в 00:05 выключили. Первый раз ночью так сильно слышно было тревогу. Живу в военном городке», «Как-то не весело. Так орала сирена, и вертолеты летают, теперь гул», — сообщают жители Таганрога.

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Однако нашлись и те, кто заявил, что просыпаются от сирен якобы не в первый раз.

«Уже не первый день её включают в позднее время. А объяснений нигде нет», — рассказал житель Таганрога.

Информация о причинах срабатывания воздушной тревоги уточняется.

Ранее стало известно, что рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжала глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром», он пообещал не оставлять все так. В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.

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