Posted Вчера, 22:18
Published Вчера, 22:18
Modified Вчера, 22:20
Updated Вчера, 22:20
Сообщество «Мой Таганрог» в сети «ВКонтакте» опубликовало сообщение о том, что в районе Русского поля в 00.00 мск прозвучала воздушная тревога. Сирена работала около 10 минут, после чего стихла. По словам местных жителей, воздушную тревогу было слышно не только в районе военного городка, но и на Западном.
«Да до каких пор это будет продолжаться?! Для чего они её включают ночью? Есть какие-то официальные объяснения?», «В 00:02 мск включили и в 00:05 выключили. Первый раз ночью так сильно слышно было тревогу. Живу в военном городке», «Как-то не весело. Так орала сирена, и вертолеты летают, теперь гул», — сообщают жители Таганрога.
Однако нашлись и те, кто заявил, что просыпаются от сирен якобы не в первый раз.
«Уже не первый день её включают в позднее время. А объяснений нигде нет», — рассказал житель Таганрога.
Информация о причинах срабатывания воздушной тревоги уточняется.
Ранее стало известно, что рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжала глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром», он пообещал не оставлять все так. В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.