Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Американские издания пишут, что разведка США еще в середине июня знала о подготовке ЧВК «Вагнер» вооруженного мятежа. Проинформированы об этом были Белый дом, Пентагон, Госдепартамент и конгресс. О полученной информации американские власти решили Москву не информировать, однако «высказали озабоченность ситуацией».
Вместе с тем уточняется, что разведка США не знала точных планов Евгения Пригожина, а также даты начала выступления.
Также указывается, что американские власти переживали из-за последствий, которые могут произойти в случае успеха мятежа.
Напомним, сейчас конфликт между ЧВК и Минобороны улажен. Бойцы «Оркестра» возвращаются в зону СВО.