Американские издания пишут, что разведка США еще в середине июня знала о подготовке ЧВК «Вагнер» вооруженного мятежа. Проинформированы об этом были Белый дом, Пентагон, Госдепартамент и конгресс. О полученной информации американские власти решили Москву не информировать, однако «высказали озабоченность ситуацией».