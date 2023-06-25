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Американская разведка якобы знала о планах Пригожина взять штаб ЮВО в Ростове

25 июня 2023, 14:54
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Американская разведка знала о планах Пригожина захватить штаб ЮВО в Ростове
Американская разведка еще в середине июня знала о планах Евгения Пригожина захватить штаб ЮВО в Ростове, пишет The Washington Post.

Американские издания пишут, что разведка США еще в середине июня знала о подготовке ЧВК «Вагнер» вооруженного мятежа. Проинформированы об этом были Белый дом, Пентагон, Госдепартамент и конгресс. О полученной информации американские власти решили Москву не информировать, однако «высказали озабоченность ситуацией».

Вместе с тем уточняется, что разведка США не знала точных планов Евгения Пригожина, а также даты начала выступления.

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Также указывается, что американские власти переживали из-за последствий, которые могут произойти в случае успеха мятежа.

Напомним, сейчас конфликт между ЧВК и Минобороны улажен. Бойцы «Оркестра» возвращаются в зону СВО.

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