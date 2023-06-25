Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Колонны ЧВК «Вагнер» начали покидать Воронежскую и Липецкую область. На дорогах регионов замечены сотни единиц боевой техники. Среди них танки, БМП, САУ, грузовики, пикапы и так далее.
Транспорт движется по трассе М-4 «Дон» в направлении к Ростову. Оттуда они отправятся на Донбасс.
Напомним, сегодня все ограничения на движение транспорта сняли на трассах в Ростовской области. В штатном режиме работают и вокзалы в регионе.