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Бойцы ЧВК «Вагнер» направились в сторону Ростова 25 июня

25 июня 2023, 11:01
Фото: 1MI
ЧВК "Вагнер" из Липецкой области двигаются в сторону Ростова, чтобы отправиться на Донбасс

Бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются из Ростова-на-Дону в полевой лагерь в ДНР

Подразделения ЧВК «Вагнер» из Липецкой области двигаются в сторону Ростова, чтобы отправиться на Донбасс, сообщают военкоры.

Колонны ЧВК «Вагнер» начали покидать Воронежскую и Липецкую область. На дорогах регионов замечены сотни единиц боевой техники. Среди них танки, БМП, САУ, грузовики, пикапы и так далее.

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Транспорт движется по трассе М-4 «Дон» в направлении к Ростову. Оттуда они отправятся на Донбасс.

Напомним, сегодня все ограничения на движение транспорта сняли на трассах в Ростовской области. В штатном режиме работают и вокзалы в регионе.

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