Жизнь в Ростове постепенно возвращается к привычному ритму. В городе открыты для движения машин все улицы. Коммунальные службы в плановом порядке убрали рядом со штабом ЮВО, цирком, галереей «Астор», на улицах Пушкинской и Максима Горького. Сегодня также специалисты приступят к восстановлению дорог, разрушенных боевой техникой ЧВК «Вагнер».