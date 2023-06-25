Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Жизнь в Ростове постепенно возвращается к привычному ритму. В городе открыты для движения машин все улицы. Коммунальные службы в плановом порядке убрали рядом со штабом ЮВО, цирком, галереей «Астор», на улицах Пушкинской и Максима Горького. Сегодня также специалисты приступят к восстановлению дорог, разрушенных боевой техникой ЧВК «Вагнер».
Корреспондент RostovGazeta рассказывает, что рядом со штабом ЮВО видны следы танков, дорога местами разрушена. Также побиты некоторые части тротуаров на Буденновском проспекте и Пушкинской улице. Замечены разрушения и на фасадах зданий штаба и цирка.
Ворота между штабом ЮВО и цирком, где еще сутки назад стоял танк ЧВК «Вагнер», сейчас закрыты железной решеткой и ограждением. На них видны серьезные следы разрушений.
Также ямы видны рядом с трамвайными путями на улице Максима Горького. На саму работу электротранспорта они пока не повлияли.
На восстановление одних дорог в Ростове уйдет два дня. Сколько времени потратят на ремонт фасадов, путей и тротуаров, пока неизвестно.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прибывали в Ростове бойцы ЧВК «Вагнер» и чем это запомнилось горожанам.