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Что происходит в Ростове после ухода ЧВК «Вагнер»: фоторепортаж RostovGazeta

25 июня 2023, 09:50
Фото: rostovgazeta.ru
Жизнь в Ростове возвращается к привычному ритму
Жизнь в Ростове возвращается к привычному ритму, однако разрушения на дорогах и фасадах зданий напоминают о недавнем прибывании в городе ЧВК «Вагнер».

Жизнь в Ростове постепенно возвращается к привычному ритму. В городе открыты для движения машин все улицы. Коммунальные службы в плановом порядке убрали рядом со штабом ЮВО, цирком, галереей «Астор», на улицах Пушкинской и Максима Горького. Сегодня также специалисты приступят к восстановлению дорог, разрушенных боевой техникой ЧВК «Вагнер».

Последствия прибывания боевой техники в центре РостоваПоследствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Последствия прибывания боевой техники в центре РостоваПоследствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Последствия прибывания боевой техники в центре РостоваПоследствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Последствия прибывания боевой техники в центре РостоваПоследствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Последствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Фото: rostovgazeta.ru

Корреспондент RostovGazeta рассказывает, что рядом со штабом ЮВО видны следы танков, дорога местами разрушена. Также побиты некоторые части тротуаров на Буденновском проспекте и Пушкинской улице. Замечены разрушения и на фасадах зданий штаба и цирка.

Последствия прибывания боевой техники в центре РостоваПоследствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Последствия прибывания боевой техники в центре РостоваПоследствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Последствия прибывания боевой техники в центре РостоваПоследствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Последствия прибывания боевой техники в центре Ростова
Фото: rostovgazeta.ru

Ворота между штабом ЮВО и цирком, где еще сутки назад стоял танк ЧВК «Вагнер», сейчас закрыты железной решеткой и ограждением. На них видны серьезные следы разрушений.

Также ямы видны рядом с трамвайными путями на улице Максима Горького. На саму работу электротранспорта они пока не повлияли.

Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техникиРазрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техникиРазрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техникиРазрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техникиРазрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техникиРазрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техникиРазрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техникиРазрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Разрушения в центре Ростова после прохода боевой техники
Фото: rostovgazeta.ru

На восстановление одних дорог в Ростове уйдет два дня. Сколько времени потратят на ремонт фасадов, путей и тротуаров, пока неизвестно.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прибывали в Ростове бойцы ЧВК «Вагнер» и чем это запомнилось горожанам.

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