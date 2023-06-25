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Десяткам человек стало плохо на перекрытых трассах Ростовской области 24 июня

25 июня 2023, 13:04
Фото: 1MI
39 вызовов поступило врачам скорой помощи от людей, застрявших на перекрытых 24 июня трассах в Ростовской области
39 вызовов поступило врачам скорой помощи от людей, застрявших на перекрытых 24 июня трассах в Ростовской области, пишут «Новые известия».

В субботу, 24 июня, врачи скорой помощи получили 39 звонков от пациентов, застрявших на перекрытых трассах в Ростовской области. Движение на дорогах ограничивали из-за выступления ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что медики смогли добраться и оказать помощь всем пациентам, трем из них потребовалась госпитализация.

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Застрявшие на трассах водители жаловались на плохое самочувствие, нехватку воды и еды. Многим из них, помимо медиков, помогали волонтеры.

Напомним, сегодня все ограничения на трассах в Ростовской области сняты.

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