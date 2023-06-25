Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В субботу, 24 июня, врачи скорой помощи получили 39 звонков от пациентов, застрявших на перекрытых трассах в Ростовской области. Движение на дорогах ограничивали из-за выступления ЧВК «Вагнер».
Сообщается, что медики смогли добраться и оказать помощь всем пациентам, трем из них потребовалась госпитализация.
Застрявшие на трассах водители жаловались на плохое самочувствие, нехватку воды и еды. Многим из них, помимо медиков, помогали волонтеры.
Напомним, сегодня все ограничения на трассах в Ростовской области сняты.