Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
«Южный Федеральный» пишет, что время отхода из Ростова и других регионов России несколько бойцов ЧВК «Вагнер» пожелали сложить оружие и сдались полиции. Они якобы заявили, что не хотят возвращаться на фронт.
Предположительно, в Ростове отказались возвращаться на СВО 50-летний житель Краснодара и 30-летний уроженец Калининградской области. Они якобы отдали полицейским боеприпасы и автоматы и заявили, что не будут возвращаться к подразделениям.
Официально эта информация никем не подтверждалась.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о захвате, а затем уходе ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону.