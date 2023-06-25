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Два бойца «Вагнера» во время отхода из Ростова якобы сдались полиции

25 июня 2023, 17:25
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Во время отхода из Ростова два бойца "Вагнера" могли сложить оружие
Во время отхода из Ростова два бойца «Вагнера» якобы сложили оружие, пишет издание «Южный Федеральный».

«Южный Федеральный» пишет, что время отхода из Ростова и других регионов России несколько бойцов ЧВК «Вагнер» пожелали сложить оружие и сдались полиции. Они якобы заявили, что не хотят возвращаться на фронт.

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Предположительно, в Ростове отказались возвращаться на СВО 50-летний житель Краснодара и 30-летний уроженец Калининградской области. Они якобы отдали полицейским боеприпасы и автоматы и заявили, что не будут возвращаться к подразделениям.

Официально эта информация никем не подтверждалась.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о захвате, а затем уходе ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону.

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