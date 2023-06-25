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Published Сегодня, 02:34
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Напомним, что бойцы ЧВК находились в городе в субботу, а в центре Ростова-на-Дону была военная техника. Местных жителей призывали оставаться дома, но часть горожан гуляла среди техники и делала фотографии.
Вечером было принято решение, что представители ЧВК «Вагнер» покинут город и вернутся в свои полевые лагеря.
«Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в регионе», — прокомментировал глава области.
Расширенный материал о произошедших событиях в Ростове читайте по ссылке.