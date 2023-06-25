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Губернатор Голубев прокомментировал уход ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону

25 июня 2023, 02:34
Фото: 1mi
Колонна ЧВК «Вагнер» ушла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что бойцы ЧВК находились в городе в субботу, а в центре Ростова-на-Дону была военная техника. Местных жителей призывали оставаться дома, но часть горожан гуляла среди техники и делала фотографии.

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Вечером было принято решение, что представители ЧВК «Вагнер» покинут город и вернутся в свои полевые лагеря.

«Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в регионе», — прокомментировал глава области.

Расширенный материал о произошедших событиях в Ростове читайте по ссылке.

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