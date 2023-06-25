Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Губернатор Василий Голубев рассказал, что Ростовская область сохранила за собой статус приграничной территории. Сделать это власти решили из соображений безопасности.
Номинально этого статуса область лишилась прошлой осенью, когда к России присоединили ЛНР и ДНР. Однако формально Ростовская область является приграничным регионом.
Василий Голубев напомнил, что в регионе введен режим ЧС и оранжевый уровень опасности. Это позволяет властям направлять финансирование на «некоторые направления» ускоренными темпами. Без статуса приграничной территории на это Ростовской области потребовались бы месяцы.
Также положение приграничного региона позволяет обеспечивать определенный уровень безопасности. Сейчас Ростовская область представляет собой «своего рода хаб» для новых субъектов России. Поэтому контроль на границе региона с ЛНР и ДНР обеспечивают не только пограничники, но Министерство обороны. Это должно помочь в предотвращении диверсий на стратегически важных объектах.
Крупный пожар произошел в Аксайском районе, недалеко от Ростова 22 июня. Рано утром там загорелся склад с посудой и электротехникой на территории торговой базы «Альтус».
Пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров. К его тушению подключили более сотни спасателей, десятки единиц спецтехники, два пожарных поезда и вертолет. Ликвидировать возгорание смогли лишь спустя четыре с половиной часа.
К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительной причиной возгорания назвали проблемы с проводкой.
Во время тушения огня коммерсанты отчаянно пытались спасти товар. Они выстраивались в колонны и по цепочке кидали друг другу коробки. Однако больших потерь избежать не удалось. Предприниматели оценивают убытки в миллионы рублей.
Соблюдение требований пожарной безопасности на торговой базе проверит прокуратура.
Пригожий выдался денек
Суббота, 24 июня, стала по истине одним из исторических дней в Ростове. Ранним утром в город вошли бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. «Оркестр» захватил штаб ЮВО, находящийся на Буденновском проспекте города.
Свои действия Пригожин объяснил желанием восстановить справедливость. Он утверждает, что Минобороны произвело обстрел тыловых позиций «Вагнера», в результате чего многие бойцы погибли.
Бойцы «Оркестра» оцепили ключевые объекты военной инфраструктуры Ростова, окружили здания МВД и штаба ЮВО. Все происходило тихо, без применения силы. Постепенно в городе скопилась военная техника: БТР, танки, пикапы и другое. Вооруженные люди перемещались по всему центру города.
Бойцы и местные жители относились друг к другу с большим уважением. Ростовчане угощали военных едой, приносили воду и сигареты, расспрашивали о военной жизни и причинах визита в город.
Жизнь в Ростове в целом текла своим чередом. Коммунальные и городские службы работали в привычном темпе, ажиотажа в магазинах не наблюдалось. Разве что по другим маршрутам в центре города ходил общественный транспорт.
К концу дня «Вагнеру» и Минобороны удалось достигнуть некоторого компромисса. Посредником тут выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого было объявлено, что «Оркестр» покидает Ростов.
Провожали бойцов из города под бурные аплодисменты. Им пожелали счастливого пути и скорейшего возвращения на родину с победой. Сейчас «Вагнер» движется из Ростовской области в зону СВО.