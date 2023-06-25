Также положение приграничного региона позволяет обеспечивать определенный уровень безопасности. Сейчас Ростовская область представляет собой «своего рода хаб» для новых субъектов России. Поэтому контроль на границе региона с ЛНР и ДНР обеспечивают не только пограничники, но Министерство обороны. Это должно помочь в предотвращении диверсий на стратегически важных объектах.