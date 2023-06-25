Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» направлялись 24 июня в Ростов, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль. Однако в самом городе спецназ так и не увидели. Кадыров объяснил это тем, что бойцы просто не получили приказа выполнять поставленные задачи, так как ситуация к этому времени разрешилась.