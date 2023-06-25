Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» направлялись 24 июня в Ростов, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль. Однако в самом городе спецназ так и не увидели. Кадыров объяснил это тем, что бойцы просто не получили приказа выполнять поставленные задачи, так как ситуация к этому времени разрешилась.
Действия «Ахмата» Кадыров оценил как «эффективные и продуманные». «Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам», — заключил глава Чеченской республики.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прибывали в Ростове бойцы ЧВК «Вагнер» и чем это запомнится горожанам.