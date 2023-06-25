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Кадыров объяснил, зачем «Ахмат» посылали в Ростов 24 июня

25 июня 2023, 08:43
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Рамзан Кадыров
«Ахмат» при необходимости должен был взять ситуацию в Ростове под контроль, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» направлялись 24 июня в Ростов, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль. Однако в самом городе спецназ так и не увидели. Кадыров объяснил это тем, что бойцы просто не получили приказа выполнять поставленные задачи, так как ситуация к этому времени разрешилась.

В сети появилось видео с бойцами «Ахмата», покидающими территорию Ростова
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Действия «Ахмата» Кадыров оценил как «эффективные и продуманные». «Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам», — заключил глава Чеченской республики.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прибывали в Ростове бойцы ЧВК «Вагнер» и чем это запомнится горожанам.

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#Алина Заярная#ЧВК "Вагнер"#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#"Ахмат" в Ростове#Что произошло в Ростове в субботу 24 июня
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