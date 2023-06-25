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Коммунальные службы убрали территорию рядом со штабом ЮВО в Ростове утром 25 июня

25 июня 2023, 08:33
Фото: 1MI
В Ростове коммунальщики провели уборку рядом со штабом ЮВО
В Ростове коммунальщики провели уборку рядом со штабом ЮВО, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Ранним утром воскресенья коммунальные службы Ростова приступили к уборке территории рядом со зданием штаба ЮВО на Буденновском. Там убрали мусор, очистили урны и подмели.

Уборка коснулась также территории рядом с цирком, торгового центра «Астор», Буденновского проспекта, Пушкинской улицы и улицы Максима Горького.

Стало известно, что происходит в центре Ростова после ухода ЧВК «Вагнер» 25 июня
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«Вчерашние события не сказались на работе коммунальных служб. Техника и дворники работали по своему привычному графику», — заключил глава администрации Алексей Логвиненко.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о прибывании в Ростове ЧВК «Вагнер» и о том, чем это запомнится горожанам.

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