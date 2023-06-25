Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Ранним утром воскресенья коммунальные службы Ростова приступили к уборке территории рядом со зданием штаба ЮВО на Буденновском. Там убрали мусор, очистили урны и подмели.
Уборка коснулась также территории рядом с цирком, торгового центра «Астор», Буденновского проспекта, Пушкинской улицы и улицы Максима Горького.
«Вчерашние события не сказались на работе коммунальных служб. Техника и дворники работали по своему привычному графику», — заключил глава администрации Алексей Логвиненко.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о прибывании в Ростове ЧВК «Вагнер» и о том, чем это запомнится горожанам.