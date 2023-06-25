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КПП «Успенка» между Ростовской областью и ДНР заработало в штатном режиме 25 июня

25 июня 2023, 15:56
Фото: 1MI
Пропускной пункт "Успенка" на границе Ростовской области и ДНР работает в штатном режиме
Пропускной пункт «Успенка» на границе Ростовской области и ДНР работает в штатном режиме, сообщил министр транспорта республики Владимир Тужилин.

Пункт пропуска «Успенка» на границе Ростовской области с ДНР заработал в штатном режиме. За границу пропускают как транспорт, так и людей в обоих направлениях.

«Всё работает в том порядке, который мы привыкли видеть до тех событий, которые случились вчера», — лаконично заявил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

Пробка образовалась из-за колон «Вагнера» на трассе в Ростовской области 25 июня
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О работе других КПП пока не сообщалось.

Напомним, 24 июня КПП на границе Ростовской области и ДНР пересекли бойцы ЧВК «Вагнер». После этого их нормальная работа была приостановлена. После достижения договоренностей между властями и «Оркестром» бойцы отправляются обратно в зону СВО на Донбассе.

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