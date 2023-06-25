Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Пункт пропуска «Успенка» на границе Ростовской области с ДНР заработал в штатном режиме. За границу пропускают как транспорт, так и людей в обоих направлениях.
«Всё работает в том порядке, который мы привыкли видеть до тех событий, которые случились вчера», — лаконично заявил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.
О работе других КПП пока не сообщалось.
Напомним, 24 июня КПП на границе Ростовской области и ДНР пересекли бойцы ЧВК «Вагнер». После этого их нормальная работа была приостановлена. После достижения договоренностей между властями и «Оркестром» бойцы отправляются обратно в зону СВО на Донбассе.