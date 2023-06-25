Напомним, 24 июня КПП на границе Ростовской области и ДНР пересекли бойцы ЧВК «Вагнер». После этого их нормальная работа была приостановлена. После достижения договоренностей между властями и «Оркестром» бойцы отправляются обратно в зону СВО на Донбассе.