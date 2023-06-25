Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
После ухода ЧВК «Вагнер» из Ростова в город вернулась местная полиция. Машины правоохранительных органов быстро вернулись на месте своего сосредоточения в центре.
Однако находившиеся там некоторые ростовчане встретили возвращение полицейских не самым дружелюбным способом. Они выкрикивали «Позор!». Сами правоохранительные органы на такой прием никак не реагировали.
Ростовчане рассказали журналистам, что боялись отнюдь не военных и возможных городских боев, а хулиганов и бандитов, оказавшихся в ситуации полной вседозволенности.
В самих органах свое исчезновение 24 июня никак не комментировали.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об итогах пребывания ЧВК «Вагнер» в Ростове.