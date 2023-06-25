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Криками «Позор!» встретили ростовчане полицию после ухода ЧВК «Вагнер»

25 июня 2023, 12:14
Фото: rostovgazeta.ru
Не самым дружелюбным способом встретили ростовчане возвращение родной полиции после ухода ЧВК "Вагнер"
Не самым дружелюбным способом встретили ростовчане возвращение родной полиции после ухода ЧВК «Вагнер» в центре Ростова, пишут «Новые известия».

После ухода ЧВК «Вагнер» из Ростова в город вернулась местная полиция. Машины правоохранительных органов быстро вернулись на месте своего сосредоточения в центре.

Однако находившиеся там некоторые ростовчане встретили возвращение полицейских не самым дружелюбным способом. Они выкрикивали «Позор!». Сами правоохранительные органы на такой прием никак не реагировали.

Бойцы ЧВК «Вагнер» направились в сторону Ростова 25 июня
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Ростовчане рассказали журналистам, что боялись отнюдь не военных и возможных городских боев, а хулиганов и бандитов, оказавшихся в ситуации полной вседозволенности.

В самих органах свое исчезновение 24 июня никак не комментировали.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об итогах пребывания ЧВК «Вагнер» в Ростове.

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