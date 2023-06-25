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Ливни с градом и штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области до 27 июня

25 июня 2023, 16:26
Фото: 1MI
До 27 июня в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
До 27 июня в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, предупредили в МЧС.

В Ростовской области снова объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до утра вторника, 27 июня. В регионе прогнозируются ливни с грозами и градом. Скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду.

При этом в регионе будет очень жарко. Средняя температура воздуха днем составит +28 градусов, а вечером — +19.

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Местных жителей в период бушевания непогоды просят воздержаться от походов на улицу.

Ранее Ростов-на-Дону возглавил топ самых пасмурных городов России.

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