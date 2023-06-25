Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В Ростовской области снова объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до утра вторника, 27 июня. В регионе прогнозируются ливни с грозами и градом. Скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду.
При этом в регионе будет очень жарко. Средняя температура воздуха днем составит +28 градусов, а вечером — +19.
Местных жителей в период бушевания непогоды просят воздержаться от походов на улицу.
Ранее Ростов-на-Дону возглавил топ самых пасмурных городов России.