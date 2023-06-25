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Массовая драка с девушкой произошла в Ростове-на-Дону днем 24 июня

25 июня 2023, 03:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла драка, в которой участвовали четыре человека, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Всего участниками потасовки стали три мужчины и девушка, которые на дороге размахивали кулаками. Что стало причиной конфликта, остается загадкой, но ростовчане вели себя очень агрессивно.

Проезжавшим мимо водителям пришлось остановиться, чтобы разнять дерущихся. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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В свете последних событий пользователи в комментариях спокойно отнеслись к потасовке. Некоторые раскритиковали участников драки.

Ранее жительница Шахт разбила пивной стакан о голову девушки в клубе и изуродовала ей лицо.

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