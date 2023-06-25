Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Всего участниками потасовки стали три мужчины и девушка, которые на дороге размахивали кулаками. Что стало причиной конфликта, остается загадкой, но ростовчане вели себя очень агрессивно.
Проезжавшим мимо водителям пришлось остановиться, чтобы разнять дерущихся. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
В свете последних событий пользователи в комментариях спокойно отнеслись к потасовке. Некоторые раскритиковали участников драки.
Ранее жительница Шахт разбила пивной стакан о голову девушки в клубе и изуродовала ей лицо.