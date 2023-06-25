Во вторник электричества не будет на улицах Искусственная, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская, Мясникова. В среду ограничения введут по улицам 30-лет Октября, Пескова, 19-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская.