rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Изображение материала

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 26 и по 30 июня

25 июня 2023, 03:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за технических работ на оборудовании запланированы отключения электричества с 26 по 30 июня, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 26 июня, свет выключат на улицах Войкова, Верхний Железнодорожный Проезд, 1-я Круговая, Матросова, Минаева, Портовая, в переулках Рабфаковский, Синявский, Туристский, Чичеринский. Также это коснется улиц 2-я Володарского, Думчева, Кузнечная, Магнитогорская, переулков 1-й Поселковый, 2-й Поселковый, Салютина.

Во вторник электричества не будет на улицах Искусственная, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская, Мясникова. В среду ограничения введут по улицам 30-лет Октября, Пескова, 19-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская.

Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июня
Узнать подробнее

В четверг обесточат улицы Капустина, 30-лет Октября, Пескова, переулок Пензенский. В пятницу свет выключат на улицах Кемеровская, 20 лет Октября, Тихого Дона, Конституционная, Курчатова, в переулке Угловой.

Ранее ростовчане пожаловались на странное отключение света на Западном три дня подряд.

Читайте также:
Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июняРостовский кафедральный собор может начать торговать электричествомСотни ростовчан останутся без электричества 11 и 12 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Отключения электричества#Нет электричества в Ростове#Проблемы с электричеством
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это было
Вчера, 21:05
В Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»
Вчера, 19:53
Ростовские власти отреагировали на заявление Пригожина об уходе ЧВК из региона
Вчера, 19:26
«Всем спасибо, концерт окончен»: вагнеровцы уезжают из Ростова
Вчера, 19:08
«Предстоит разбор полетов»: эксперт разъяснил решение Пригожина покинуть Ростов
Вчера, 20:00
Со стрельбой покинули Ростов ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня
Вчера, 21:02