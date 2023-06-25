Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В понедельник, 26 июня, свет выключат на улицах Войкова, Верхний Железнодорожный Проезд, 1-я Круговая, Матросова, Минаева, Портовая, в переулках Рабфаковский, Синявский, Туристский, Чичеринский. Также это коснется улиц 2-я Володарского, Думчева, Кузнечная, Магнитогорская, переулков 1-й Поселковый, 2-й Поселковый, Салютина.
Во вторник электричества не будет на улицах Искусственная, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская, Мясникова. В среду ограничения введут по улицам 30-лет Октября, Пескова, 19-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская.
В четверг обесточат улицы Капустина, 30-лет Октября, Пескова, переулок Пензенский. В пятницу свет выключат на улицах Кемеровская, 20 лет Октября, Тихого Дона, Конституционная, Курчатова, в переулке Угловой.
Ранее ростовчане пожаловались на странное отключение света на Западном три дня подряд.