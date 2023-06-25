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Митрополит Меркурий призвал 25 июня ростовчан помолиться за мирное разрешение мятежа

25 июня 2023, 05:55
Фото: 1MI
Митрополит Меркурий призвал ростовчан помолиться за мирное разрешение мятежа 25 июня
Вознести молитву за мирное разрешение конфликта во всех храмах Ростовской области призвал верующих Ростова и региона митрополит Меркурий.

Митрополит отметил единство властей региона и жителей в стремлении закончить случившийся накануне конфликт без жертв.

«Благодарю всех, кто молитвой и усердным исполнением своего гражданского долга способствовал результату!» — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне глава Донской митрополии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер». В своем послании он назвал вагнеровцев братьями и попросил не совершал безумных действий ради их родных и близких.

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