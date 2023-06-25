Митрополит Меркурий призвал 25 июня ростовчан помолиться за мирное разрешение мятежа

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 06:00
Митрополит отметил единство властей региона и жителей в стремлении закончить случившийся накануне конфликт без жертв.
«Благодарю всех, кто молитвой и усердным исполнением своего гражданского долга способствовал результату!» — говорится в сообщении.
Напомним, накануне глава Донской митрополии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер». В своем послании он назвал вагнеровцев братьями и попросил не совершал безумных действий ради их родных и близких.