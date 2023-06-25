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Мощный ливень обрушился на Северный в Ростове 25 июня

25 июня 2023, 13:41
Фото: 1MI
Ливень с градом прошелся по Северному в Ростове 25 июня
Ливень с градом прошелся по Северному в Ростове 25 июня, сообщают очевидцы.

Мощный дождь начался в Ростове днем 25 июня. О ливне с градом сообщают, в частности, жители Северного микрорайона и Сельмаша. Вода быстро заполняет улицы. Из-за капель, падающих с крыши, местами образуются «мини-фонтаны».

Горожане шутят, что им в пору готовить лодки. Также ростовчане жалуются, что уже устали от дождей.

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По прогнозам синоптиков, усиленный дожди будет идти в городе еще в течение часа.

Ранее ростовчанам пообещали жару в 30 градусов с понедельника, 16 июня. Однако мощные ливни в городе не прекратятся.

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