Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Мощный дождь начался в Ростове днем 25 июня. О ливне с градом сообщают, в частности, жители Северного микрорайона и Сельмаша. Вода быстро заполняет улицы. Из-за капель, падающих с крыши, местами образуются «мини-фонтаны».
Горожане шутят, что им в пору готовить лодки. Также ростовчане жалуются, что уже устали от дождей.
По прогнозам синоптиков, усиленный дожди будет идти в городе еще в течение часа.
Ранее ростовчанам пообещали жару в 30 градусов с понедельника, 16 июня. Однако мощные ливни в городе не прекратятся.