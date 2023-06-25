Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Очевидцы сообщают об обнаружении двух снарядов от ручного противотанкового гранатомета. Их нашли недалеко от Аксайского моста в Ростове, рядом с микрорайоном Александровка. Сейчас это место оцеплено Следственным комитетом.
Ранее в районе Аксайского моста стояли бойцы ЧВК «Вагнер». Вероятно, они забыли забрать боеприпасы.
Сейчас на выезде в Александровку наблюдается небольшая пробка.
Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об итогах прибывания ЧВК «Вагнер» в Ростове.