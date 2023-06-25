rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Изображение материала

Очевидцы сообщают об обнаружении двух снарядов от РПГ, забытых ЧВК «Вагнер» в Ростове

25 июня 2023, 10:46
Фото: 1MI
Рядом с Аксайским мостом в Ростове обнаружены два снаряда от РПГ, забытые ЧВК "Вагнер"
Рядом с Аксайским мостом в Ростове обнаружены два снаряда от РПГ, забытые ЧВК «Вагнер», сообщают RostovGazeta очевидцы.

Очевидцы сообщают об обнаружении двух снарядов от ручного противотанкового гранатомета. Их нашли недалеко от Аксайского моста в Ростове, рядом с микрорайоном Александровка. Сейчас это место оцеплено Следственным комитетом.

Ранее в районе Аксайского моста стояли бойцы ЧВК «Вагнер». Вероятно, они забыли забрать боеприпасы.

Что происходит в Ростове после ухода ЧВК «Вагнер»: фоторепортаж RostovGazeta
Узнать подробнее

Сейчас на выезде в Александровку наблюдается небольшая пробка.

Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об итогах прибывания ЧВК «Вагнер» в Ростове.

Читайте также:
Актер Сергей Жигунов пытается выехать из заблокированного РостоваЖелезные прутья: как выглядят ворота ростовского цирка, в которых побывал танкВсе ограничения сняты на трассах в Ростовской области
#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#ЧВК "Вагнер"#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Деятельность ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Что произошло в Ростове в субботу 24 июня
Подпишитесь
Стало известно, что происходит в центре Ростова после ухода ЧВК «Вагнер» 25 июня
Сегодня, 07:31
Митрополит Меркурий призвал 25 июня ростовчан помолиться за мирное разрешение мятежа
Сегодня, 05:55
В сети появилось видео с бойцами «Ахмата», покидающими территорию Ростова
Сегодня, 07:55
Вокзалы Ростовской области работают в штатном режиме 25 июня
Сегодня, 08:51
Разрушенные танками улицы в Ростове восстановят за два дня
Сегодня, 07:33
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 26 и по 30 июня
Сегодня, 03:47