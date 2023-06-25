rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Изображение материала

Парящие купола стали видеться жителям Ростовской области после субботы 24 июня

25 июня 2023, 12:01
Фото: 1MI
Жители Ростовской области разглядели парящие купола в небесах
Жители Ростовской области разглядели парящие купола в небесах, об этом они сообщили в соцсетях.

Жители Батайска сфотографировали на трассе в сторону Западного рассвет. Зарево солнца и низкие голубые облака предстали перед водителями ранним утром 25 июня.

Утро в Батайске 25 июняУтро в Батайске 25 июня
Утро в Батайске 25 июня
Фото: Telegram-канал "Батайск город"

Горожане говорят, что также увидели в небе силуэт парящих облаков. Это якобы является неким предзнаменованием свыше. «С нами Бог», — пишут они.

Однако не все разглядели на фотографии купола. Среди распространенных версий — велосипедист, мужчина с двумя детьми и женщина с сумками.

Однако скептики поспешили разуверить ростовчан. «Парящими» куполами оказались купола металлические, недалеко от въезда в город.

Ранее огромные рои комаров напомнили ростовчанам песчаную бурю.

Читайте также:
Огромные тучи комаров атаковали Таганрог из-за ушедшей от берега рыбыРостовчане устроили танцы после открытия движения в центре города 24 июняРостовчане проводили ЧВК «Вагнер» аплодисментами 24 июня
#Алина Заярная#Общество#Новости#Соцсети
Подпишитесь
Стало известно, что происходит в центре Ростова после ухода ЧВК «Вагнер» 25 июня
Сегодня, 07:31
Митрополит Меркурий призвал 25 июня ростовчан помолиться за мирное разрешение мятежа
Сегодня, 05:55
В сети появилось видео с бойцами «Ахмата», покидающими территорию Ростова
Сегодня, 07:55
Вокзалы Ростовской области работают в штатном режиме 25 июня
Сегодня, 08:51
Разрушенные танками улицы в Ростове восстановят за два дня
Сегодня, 07:33
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 26 и по 30 июня
Сегодня, 03:47