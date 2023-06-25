Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Жители Батайска сфотографировали на трассе в сторону Западного рассвет. Зарево солнца и низкие голубые облака предстали перед водителями ранним утром 25 июня.
Горожане говорят, что также увидели в небе силуэт парящих облаков. Это якобы является неким предзнаменованием свыше. «С нами Бог», — пишут они.
Однако не все разглядели на фотографии купола. Среди распространенных версий — велосипедист, мужчина с двумя детьми и женщина с сумками.
Однако скептики поспешили разуверить ростовчан. «Парящими» куполами оказались купола металлические, недалеко от въезда в город.
Ранее огромные рои комаров напомнили ростовчанам песчаную бурю.