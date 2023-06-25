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После прохождения танков в Ростове повреждено 10 тысяч квадратных метров дорог

25 июня 2023, 07:37
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове после прохождения по центру города военной техники повреждено 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна
В Ростове после прохождения по центру города военной техники повреждено 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Дорожные службы Ростова оценили ущерб разрушений после прохождения по городу танков ЧВК «Вагнер». Выяснилось, что повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые значительные разрушения наблюдаются на Буденновском проспекте рядом со штабом ЮВО.

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К восстановлению дорог специалисты приступят уже сегодня. Выполнить работы они обещают за два дня.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о том, как ЧВК «Вагнер» прибывали в Ростове и чем это запомнится горожанам.

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