Дорожные службы Ростова оценили ущерб разрушений после прохождения по городу танков ЧВК «Вагнер». Выяснилось, что повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые значительные разрушения наблюдаются на Буденновском проспекте рядом со штабом ЮВО.