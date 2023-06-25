Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Дорожные службы Ростова оценили ущерб разрушений после прохождения по городу танков ЧВК «Вагнер». Выяснилось, что повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые значительные разрушения наблюдаются на Буденновском проспекте рядом со штабом ЮВО.
К восстановлению дорог специалисты приступят уже сегодня. Выполнить работы они обещают за два дня.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о том, как ЧВК «Вагнер» прибывали в Ростове и чем это запомнится горожанам.