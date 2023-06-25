Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Жители Ростова стали жаловаться на не вывезенный мусор после пребывания в городе ЧВК «Вагнер». В частности, переполненными оказались баки на улице Скачкова, во дворе ЖК «Акварель».
Горожане говорят, что такая ситуация наблюдается по всему Ростову. Службы города пока никак не реагируют на «мусорный коллапс». По какой причине не вывозят мусор, власти и коммунальщики пока не сообщали.
Зато ранее в администрации сообщили, что разрушенные танками дороги в Ростове восстановят за два дня.