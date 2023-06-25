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После ухода ЧВК «Вагнер» в Ростове возник мусорный коллапс

25 июня 2023, 18:05
Фото: rostovgazeta.ru
Мусор перестали вывозить в Ростове после ухода ЧВК "Вагнер"
Мусор перестали вывозить в Ростове после ухода ЧВК «Вагнер», рассказали RostovGazeta местные жители.

Жители Ростова стали жаловаться на не вывезенный мусор после пребывания в городе ЧВК «Вагнер». В частности, переполненными оказались баки на улице Скачкова, во дворе ЖК «Акварель».

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Горожане говорят, что такая ситуация наблюдается по всему Ростову. Службы города пока никак не реагируют на «мусорный коллапс». По какой причине не вывозят мусор, власти и коммунальщики пока не сообщали.

Зато ранее в администрации сообщили, что разрушенные танками дороги в Ростове восстановят за два дня.

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