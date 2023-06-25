Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Через трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сейчас проходят две большие колонны ЧВК «Вагнер». Они двигаются из Липецкой и Воронежской областей в направлении Донбасса.
Из-за этого на трассе в районе Миллерово образовалась небольшая пробка. Очевидцы сообщают, что проезд гражданского транспорта ограничен одной полосой.
Водителей просят заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
Напомним, сегодня все ограничения на движение транспорта сняли на трассах в Ростовской области.