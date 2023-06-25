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Пробка образовалась из-за колон «Вагнера» на трассе в Ростовской области 25 июня

25 июня 2023, 14:33
Фото: 1MI
На трассе в районе Миллерово Ростовской области образовалась пробка из-за колон ЧВК "Вагнер"
На трассе в районе Миллерово Ростовской области образовалась пробка из-за колонн ЧВК «Вагнер», сообщают «Яндекс. Карты».

Через трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сейчас проходят две большие колонны ЧВК «Вагнер». Они двигаются из Липецкой и Воронежской областей в направлении Донбасса.

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Из-за этого на трассе в районе Миллерово образовалась небольшая пробка. Очевидцы сообщают, что проезд гражданского транспорта ограничен одной полосой.

Водителей просят заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Напомним, сегодня все ограничения на движение транспорта сняли на трассах в Ростовской области.

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