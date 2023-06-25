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Разрушенные танками улицы в Ростове восстановят за два дня

25 июня 2023, 07:33
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Дорожные службы уже приступили к восстановлению дорог в Ростове, поврежденных танками ЧВК "Вагнер"
Дорожные службы уже приступили к восстановлению дорог в Ростове, поврежденных военной техникой ЧВК «Вагнер», рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Дорожные службы Ростова оценили степень разрушения дорог в городе после прохождения по ним боевой техники ЧВК «Вагнер». Выяснилось, что повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые значительные разрушения заметны на проспекте Буденновском.

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Восстанавливать дороги специалисты приступят уже сегодня. Закончить работы обещают в течение двух дней.

Напомним, ростовчане станцевали лезгинку после открытия движения в центре города 24 июня.

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