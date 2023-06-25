Дорожные службы Ростова оценили степень разрушения дорог в городе после прохождения по ним боевой техники ЧВК «Вагнер». Выяснилось, что повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые значительные разрушения заметны на проспекте Буденновском.