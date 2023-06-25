Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Дорожные службы Ростова оценили степень разрушения дорог в городе после прохождения по ним боевой техники ЧВК «Вагнер». Выяснилось, что повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые значительные разрушения заметны на проспекте Буденновском.
Восстанавливать дороги специалисты приступят уже сегодня. Закончить работы обещают в течение двух дней.
Напомним, ростовчане станцевали лезгинку после открытия движения в центре города 24 июня.