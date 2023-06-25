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В воскресенье в городе пройдут дожди, а столбики термометров покажут 25 градусов. Вероятность того, что выпадут осадки, составляет 82%.
В понедельник температура поднимется до 30 градусов, но дожди не прекратятся. Осадки сохранятся и во вторник, но уже не будет так жарко. Максимальная температура составит 26 градусов.
В среду, 28 июня, в городе будет облачно, в четверг и пятницу снова пройдут дожди. Средняя температура в этот период составит 24 градуса.
Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.