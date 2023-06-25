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Ростовчанам пообещали жару в 30 градусов с 26 июня

25 июня 2023, 04:00
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в понедельник, 26 июня, прогнозируют жаркую погоду с температурой 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье в городе пройдут дожди, а столбики термометров покажут 25 градусов. Вероятность того, что выпадут осадки, составляет 82%.

В понедельник температура поднимется до 30 градусов, но дожди не прекратятся. Осадки сохранятся и во вторник, но уже не будет так жарко. Максимальная температура составит 26 градусов.

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В среду, 28 июня, в городе будет облачно, в четверг и пятницу снова пройдут дожди. Средняя температура в этот период составит 24 градуса.

Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.

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