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Ростовчане станцевали лезгинку после открытия движения в центре города 24 июня

25 июня 2023, 03:09
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону устроили танцы в центре города после открытия движения, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в субботу, 24 июня, в центре Ростова находилась военная техника, из-за чего ограничивали движение. Вечером все запреты сняли, что обрадовало местных жителей, которые устроили танцы.

Ростовчане на улице станцевали лезгинку, а очевидцы в это время аплодировали. Многие пользователи в комментариях положительно отнеслись к устроенному празднику.

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«Правильно делают, во всем нужно искать позитив», — заявили ростовчане.

«Я еду жить в Ростов», — пошутили пользователи.

Ранее жители в Новочеркасске возмутились массовыми ночными дискотеками на улице.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Танцы на улице#Лезгинка на улице#Танцующие люди#Праздник на улице#Отмена ограничений
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