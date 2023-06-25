Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Напомним, что в субботу, 24 июня, в центре Ростова находилась военная техника, из-за чего ограничивали движение. Вечером все запреты сняли, что обрадовало местных жителей, которые устроили танцы.
Ростовчане на улице станцевали лезгинку, а очевидцы в это время аплодировали. Многие пользователи в комментариях положительно отнеслись к устроенному празднику.
«Правильно делают, во всем нужно искать позитив», — заявили ростовчане.
«Я еду жить в Ростов», — пошутили пользователи.
Ранее жители в Новочеркасске возмутились массовыми ночными дискотеками на улице.