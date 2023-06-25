Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Накануне завершился первый этап конкурса по выбору названия для стадиона. Из 100 предложенных вариантов было отобрано пять.
Теперь жителям донской столицы предстоит сделать окончательный выбор, как будет называться стадион из следующих вариантов: Космос, Галактика, Спутник, Звездный и Космодром.
То название, которому отдадут предпочтение самое большое число горожан, и станет победителем конкурса, отметил Логвиненко.
Также он рассказал, что сейчас идут строительные работы на стадионе. При этом работники уже сделали освещение и положили искусственный газон на футбольном поле.
Ранее глава администрации Ростова сообщил, что в донской столице реализуют четыре крупных инвестпроекта.