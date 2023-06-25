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Published Сегодня, 21:02

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Со стрельбой покинули Ростов ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня

24 июня 2023, 21:02
Фото: rostovgazeta.ru
Со стрельбой покинули Ростов ЧВК "Вагнер" вечером 24 июня
Бойцы ЧВК «Вагнер», танки и военная техника покинули Ростов-на-Дону вечером 24 июня, сообщают очевидцы.

Колонна бронетехники вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» покинула Ростов. Вместе с ними уехал из города основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Покидая улицы Ростова бойцы ЧВК несколько раз стреляли холостыми патронами в воздух. Это вызвало одобрение у провожавших их ростовчан. Видео появилось в социальной сети. Опубликовал видеоролик телеграм-канал издания «Блокнот Ростов».

Со стрельбой покинули Ростов ЧВК "Вагнер" вечером 24 июня
Видео: «Блокнот Ростов»

Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развернул свои отряды, заявив, что не хочет допустить кровопролития.

Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 24 июня
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Со стрельбой покинули Ростов ЧВК "Вагнер" вечером 24 июня
Видео: Телеграм-канал "Тютина"

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» «взяли под усиленную охрану» здание штаба ЮВО на Буденновском проспекте ранним утром 24 июня. Кроме того, военную технику «музыканты» стянули к зданию ГУ МВД по региону и другим стратегическим объектам.

Вся хронология событий в сюжете на сайте RostovGazeta

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