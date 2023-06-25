Со стрельбой покинули Ростов ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня

Posted Сегодня, 21:02
Published Сегодня, 21:02
Modified Сегодня, 21:10
Updated Сегодня, 21:10
Колонна бронетехники вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» покинула Ростов. Вместе с ними уехал из города основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Покидая улицы Ростова бойцы ЧВК несколько раз стреляли холостыми патронами в воздух. Это вызвало одобрение у провожавших их ростовчан. Видео появилось в социальной сети. Опубликовал видеоролик телеграм-канал издания «Блокнот Ростов».
Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развернул свои отряды, заявив, что не хочет допустить кровопролития.
Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» «взяли под усиленную охрану» здание штаба ЮВО на Буденновском проспекте ранним утром 24 июня. Кроме того, военную технику «музыканты» стянули к зданию ГУ МВД по региону и другим стратегическим объектам.
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