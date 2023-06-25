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Стало известно, что происходит в центре Ростова после ухода ЧВК «Вагнер» 25 июня

25 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI
Стало известно, что происходит в центре Ростова после ухода ЧВК «Вагнер» 25 июня
Появилось видео того, как выглядит центр Ростова после того, как из него ушли бойцы ЧВК «Вагнер», ролик опубликовал RT.

Так, утром центральные улицы Ростова опустели. О том, что тут только недавно стояла военная техника, напоминают только следы на асфальте.

Кроме того, есть повреждения на воротах ростовского цирка. Там ранее стоял танк. В «Автодоре» утром сообщили, что все дороги открыты в регионе и движение транспортных средств возобновлено.

Что происходит в центре Ростова после ухода ЧВК «Вагнер»
Видео: 1MI
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