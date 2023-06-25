Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Так, утром центральные улицы Ростова опустели. О том, что тут только недавно стояла военная техника, напоминают только следы на асфальте.
Кроме того, есть повреждения на воротах ростовского цирка. Там ранее стоял танк. В «Автодоре» утром сообщили, что все дороги открыты в регионе и движение транспортных средств возобновлено.
Ранее митрополит Меркурий призвал прихожан Ростовской области помолится в храмах региона о мирном разрешении конфликта.