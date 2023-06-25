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Стало известно, как стрельба ЧВК «Вагнер» повлияла на здание «Ростелекома» в Ростове

25 июня 2023, 19:07
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Оборудование в здании "Ростелекома" в Ростове находится в целостности после стрельбы 24 июня
Оборудование в здании «Ростелекома» в Ростове находится в целостности после стрельбы 24 июня, рассказали в пресс-службе компании.

Во время пребывания в Ростове ЧВК «Вагнера» стрельба была слышна рядом со зданием «Ростелекома», оно находится напротив цирка и штаба ЮВО. В самой компании рассказали ТАСС, что в результате происшествия телеком-инфраструктура не повреждена.

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Также там добавили, что во время стрельбы людей внутри не находилось. Повреждений на самом здании специалисты не обнаружили.

Ранее власти Ростова пообещали за два дня восстановить дороги на Буденновском проспекте, разрушенные танками ЧВК «Вагнер».

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