Во время пребывания в Ростове ЧВК «Вагнера» стрельба была слышна рядом со зданием «Ростелекома», оно находится напротив цирка и штаба ЮВО. В самой компании рассказали ТАСС, что в результате происшествия телеком-инфраструктура не повреждена.