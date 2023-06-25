rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Изображение материала

Трассу Таганрог — Ростов открыли для проезда автомобилей 25 июня

25 июня 2023, 07:24
Фото: 1MI
Трассу Таганрог — Ростов открыли для проезда автомобилей 25 июня
В Таганроге сняли все ограничения по въезду и выезду, а также возобновили движение транспорта по трассе Таганрог- Ростов, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Фатеев также отметил, что на данный момент в регионе сложилась стабильная ситуация. Поэтому все ранее введенные ограничения по движению машин были сняты.

Он поблагодарил все службы за слаженную работу систем жизнеобеспечения и правопорядка Таганрога. Отдельные слова благодарности были адресованы жителям и гостям города за терпение и понимание.

В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай
Узнать подробнее

Ранее Автодор снял все введенные накануне ограничения на дорогах Ростовской области. Это произошло утром 25 июня.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это былоВ Ростове открыли движение по улице Максима Горького 24 июняВ Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»
#Происшествие#Общество#Ростовская область#Таганрог#Андрей Евгеньевич Фатеев#Дорога Ростов - Таганрог#Транспорт#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это было
Вчера, 21:05
В Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»
Вчера, 19:53
Ростовские власти отреагировали на заявление Пригожина об уходе ЧВК из региона
Вчера, 19:26
«Всем спасибо, концерт окончен»: вагнеровцы уезжают из Ростова
Вчера, 19:08
«Предстоит разбор полетов»: эксперт разъяснил решение Пригожина покинуть Ростов
Вчера, 20:00
Со стрельбой покинули Ростов ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня
Вчера, 21:02