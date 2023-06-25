Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:26
Фатеев также отметил, что на данный момент в регионе сложилась стабильная ситуация. Поэтому все ранее введенные ограничения по движению машин были сняты.
Он поблагодарил все службы за слаженную работу систем жизнеобеспечения и правопорядка Таганрога. Отдельные слова благодарности были адресованы жителям и гостям города за терпение и понимание.
Ранее Автодор снял все введенные накануне ограничения на дорогах Ростовской области. Это произошло утром 25 июня.