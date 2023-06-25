Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Полиция в Ростове заблокировала автомобиль LADA черного цвета, в которой находились люди в военной форме. Инцидент произошел на улице Большая Садовая недалеко от автовокзала вечером 25 июня.
По данным канала, силовики достали из машины минимум два пистолета, а из багажника извлекли сумки.
Никакой информации о том, что это за люди в камуфляже и почему они попали во внимание сотрудников полиции, не поступало. Информация уточняется.
Напомним, что накануне к событиям в Ростове-на-Дону были прикованы взгляды всех жителей РФ. О том, как в город вошли бойцы ЧВК «Вагнер», что они делали в центре весь день и как покинули Ростов, читайте в материале RostovGazeta.