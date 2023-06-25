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У автовокзала в Ростове полиция заблокировала авто с мужчинами в камуфляже 25 июня

25 июня 2023, 19:59
Фото: rostovgazeta.ru

Полиция в Ростове заблокировала машину с мужчинами в камуфляже на Большой Садовой

В центре Ростова вечером 25 июня сотрудники полиции остановили и заблокировали автомобиль, в котором якобы находились мужчины в камуфляже. Видео разместил телеграм-канал «Ростов-Главный».

Полиция в Ростове заблокировала автомобиль LADA черного цвета, в которой находились люди в военной форме. Инцидент произошел на улице Большая Садовая недалеко от автовокзала вечером 25 июня.

По данным канала, силовики достали из машины минимум два пистолета, а из багажника извлекли сумки.

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Видео: rostovgazeta.ru

Никакой информации о том, что это за люди в камуфляже и почему они попали во внимание сотрудников полиции, не поступало. Информация уточняется.

Напомним, что накануне к событиям в Ростове-на-Дону были прикованы взгляды всех жителей РФ. О том, как в город вошли бойцы ЧВК «Вагнер», что они делали в центре весь день и как покинули Ростов, читайте в материале RostovGazeta.

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