Напомним, что накануне к событиям в Ростове-на-Дону были прикованы взгляды всех жителей РФ. О том, как в город вошли бойцы ЧВК «Вагнер», что они делали в центре весь день и как покинули Ростов, читайте в материале RostovGazeta.