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Published Сегодня, 21:05

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В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это было

24 июня 2023, 21:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это было

Стало известно, для чего ЧВК «Вагнер» находились в Ростовской области

В Ростовской области прошли сутки с момента объявления о том, что ЧВК «Вагнер» движется в Ростов, о том, что произошло за эти часы, расскажем в RostovGazeta.

С чего все началось

Напомним, накануне 23 июня соцсети буквально всколыхнули голосовые сообщения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который заявил о нападении на позиции бойцов МО РФ. Это спровоцировало возбуждение уголовного дела о призыве к мятежу, с которым не согласился основатель частной военной компании, заявивший, что направляется в Ростов-на-Дону в поисках справедливости с 25 тысячами бойцов.

В Ростове немедленно объявили план «Крепость», а также ввели усиленные меры безопасности для контроля за обстановкой на территории города.
Видео: rostovgazeta.ru

В Ростове немедленно объявили план «Крепость», а также ввели усиленные меры безопасности для контроля за обстановкой на территории города.

Тем не менее уже к 02.27 мск стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу Ростовской области и ДНР.

Визит в Ростов

На рассвете люди в военной форме оцепили ключевые объекты военной инфраструктуры города, окружив штаб ГУ МВД по Ростовской области, а также штаб ЮВО.

Все происходило без шума и применения силы, и уже спустя несколько минут горожане стали сообщать о военной технике, скопившейся в центре города 24 июня. На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.

На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
Фото: RostovGazeta
ЧВК «Вагнер» ответили ростовчанам, что они делают в городе
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Тем не менее жизнь продолжалась, и очень скоро улицы заполнились людьми. Единственной непривычной деталью стало то, что в центре города исчез общественный транспорт — власти ввели ограничения проезда.

В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.

В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
Фото: RostovGazeta

Потом грянул гром

В течение всего дня бойцы общались с местным населением, пока на город не обрушился ливень, загнав парней и прохожих в укрытия. Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.

Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.
Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.
Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.
Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.
Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.
Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.
Фото: RistovGazeta

Население попросили покинуть зону дислокации бойцов ЧВК «Вагнер», а спустя пару часов стало известно, что властям удалось достигнуть соглашения с Евгением Пригожиным с помощью посредника в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко, и военная компания собирается выйти из города.

Бойцов провожали из Ростова-на-Дону под аплодисменты, пожелав им счастливого пути. Уточняется, что контрактники вернутся в полевые лагеря, а Пригожин «уйдет в Беларусь». Какие именно соглашения были достигнуты не раскрывается.

Бойцов провожали из Ростова-на-Дону под аплодисменты, пожелав им счастливого пути.
Видео: RostovGazeta
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