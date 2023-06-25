В течение всего дня бойцы общались с местным населением, пока на город не обрушился ливень, загнав парней и прохожих в укрытия. Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.