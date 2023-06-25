Posted Сегодня, 21:05
Published Сегодня, 21:05
Modified Сегодня, 21:07
Updated Сегодня, 21:07
Напомним, накануне 23 июня соцсети буквально всколыхнули голосовые сообщения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который заявил о нападении на позиции бойцов МО РФ. Это спровоцировало возбуждение уголовного дела о призыве к мятежу, с которым не согласился основатель частной военной компании, заявивший, что направляется в Ростов-на-Дону в поисках справедливости с 25 тысячами бойцов.
В Ростове немедленно объявили план «Крепость», а также ввели усиленные меры безопасности для контроля за обстановкой на территории города.
Тем не менее уже к 02.27 мск стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу Ростовской области и ДНР.
На рассвете люди в военной форме оцепили ключевые объекты военной инфраструктуры города, окружив штаб ГУ МВД по Ростовской области, а также штаб ЮВО.
Все происходило без шума и применения силы, и уже спустя несколько минут горожане стали сообщать о военной технике, скопившейся в центре города 24 июня. На улицах Ростова заметили танки, БТР, по проспекту Буденновскому перемещались вооруженные люди.
Тем не менее жизнь продолжалась, и очень скоро улицы заполнились людьми. Единственной непривычной деталью стало то, что в центре города исчез общественный транспорт — власти ввели ограничения проезда.
В целом бойцы ЧВК «Вагнер» держались с местным населением добродушно, вежливо отвечали на вопросы и даже позволили устроить фотозону из припаркованного у фасада цирка танка.
В течение всего дня бойцы общались с местным населением, пока на город не обрушился ливень, загнав парней и прохожих в укрытия. Примерно в то же время стало известно, что к городу приближается колонна грузовиков «Ахмата», а также ведутся переговоры между ЧВК «Вагнер» и представителями ВС РФ.
Население попросили покинуть зону дислокации бойцов ЧВК «Вагнер», а спустя пару часов стало известно, что властям удалось достигнуть соглашения с Евгением Пригожиным с помощью посредника в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко, и военная компания собирается выйти из города.
Бойцов провожали из Ростова-на-Дону под аплодисменты, пожелав им счастливого пути. Уточняется, что контрактники вернутся в полевые лагеря, а Пригожин «уйдет в Беларусь». Какие именно соглашения были достигнуты не раскрывается.