В Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера»

Позднее против бизнесмена возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Появление бойцов «Вагнера» в Ростове-на-Дону и движение их техники по трассе М-4 вызвали в ряде регионов объявление режима контртеррористической операции. Бойцы и техника ЧВК окружили штаб ЮВО и другие стратегические объекты в Ростове. Один из танков остановили прямо в воротах Ростовского цирка.