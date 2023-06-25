В Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера»

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Ранее стало известно, что техника вагнеровцев повредила около 10 тысяч квадратных метров дороги в городе. Команды дорожных служб планируют устранить все повреждения и отремонтировать асфальт за два дня.
До этого коммунальщики привели в порядок территорию возле Ростовского цирка и здания штаба ЮВО.
Напомним, что вечером 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по лагерям своей компании. В ответ он угрожал применить силу и уничтожить всех, кто будет препятствовать бойцам группировки.
Позднее против бизнесмена возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Появление бойцов «Вагнера» в Ростове-на-Дону и движение их техники по трассе М-4 вызвали в ряде регионов объявление режима контртеррористической операции. Бойцы и техника ЧВК окружили штаб ЮВО и другие стратегические объекты в Ростове. Один из танков остановили прямо в воротах Ростовского цирка.
Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Это соглашение было достигнуто после переговоров, которые Лукашенко вел с Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.
О том, что произошло в Ростове 23 и 24 июня в материале RostovGazeta.