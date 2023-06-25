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В Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера»

25 июня 2023, 20:39
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное техникой «Вагнера»

В Ростове приступили к ремонту поврежденных танками дорог у штаба ЮВО 25 июня

В Ростове-на-Дону начали восстанавливать дорожное покрытие, которое было повреждено при движении техники ЧВК «Вагнер». По информации городской администрации, работы проводятся на проспекте Буденновском.

Ранее стало известно, что техника вагнеровцев повредила около 10 тысяч квадратных метров дороги в городе. Команды дорожных служб планируют устранить все повреждения и отремонтировать асфальт за два дня.

До этого коммунальщики привели в порядок территорию возле Ростовского цирка и здания штаба ЮВО.

Напомним, что вечером 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по лагерям своей компании. В ответ он угрожал применить силу и уничтожить всех, кто будет препятствовать бойцам группировки.

Позднее против бизнесмена возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Появление бойцов «Вагнера» в Ростове-на-Дону и движение их техники по трассе М-4 вызвали в ряде регионов объявление режима контртеррористической операции. Бойцы и техника ЧВК окружили штаб ЮВО и другие стратегические объекты в Ростове. Один из танков остановили прямо в воротах Ростовского цирка.

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Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Это соглашение было достигнуто после переговоров, которые Лукашенко вел с Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

О том, что произошло в Ростове 23 и 24 июня в материале RostovGazeta.

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