Сдать незаконно хранящиеся автоматы, пулеметы и боевые патроны в Краснодарском крае выгодней, чем в Ростовской области. Так, за один сданный боевой патрон на Кубани можно получить 20 рублей, а в Ростовской области — лишь один рублей. Такая же большая разница и в сумме, которую дадут за любое боевое огнестрельное оружие. В Краснодарском крае за него можно получить 10 тысяч, а на Дону — всего лишь пять.