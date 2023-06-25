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Published Сегодня, 16:04

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В Ростове власти готовы платить по рублю за патроны

25 июня 2023, 16:04
Фото: 1MI
Выплаты за сдачу оружия и патронов в Краснодарском крае выше, чем в Ростовской области
Выплаты за добровольную сдачу оружия и патронов в Краснодарском крае выше, чем в Ростовской области, сообщается в постановлениях местных властей

Сдать незаконно хранящиеся автоматы, пулеметы и боевые патроны в Краснодарском крае выгодней, чем в Ростовской области. Так, за один сданный боевой патрон на Кубани можно получить 20 рублей, а в Ростовской области — лишь один рублей. Такая же большая разница и в сумме, которую дадут за любое боевое огнестрельное оружие. В Краснодарском крае за него можно получить 10 тысяч, а на Дону — всего лишь пять.

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Вместе с тем ряд боеприпасов выгодней стать в Ростовской области. Например, за мины, гранаты, боевые ракеты и авиабомбы на Дону можно выручить по пять тысяч рублей. В Краснодарском крае за те же виды оружия дадут лишь две тысячи рублей.

Чтобы получить вознаграждение за добровольно сданное оружие, на Кубани нужно написать заявление, приложить к нему копию паспорта и реквизиты счета. В Ростовской области потребуется также и копия ИНН.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали водителя, пугавшего людей пистолетом.

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