Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Сдать незаконно хранящиеся автоматы, пулеметы и боевые патроны в Краснодарском крае выгодней, чем в Ростовской области. Так, за один сданный боевой патрон на Кубани можно получить 20 рублей, а в Ростовской области — лишь один рублей. Такая же большая разница и в сумме, которую дадут за любое боевое огнестрельное оружие. В Краснодарском крае за него можно получить 10 тысяч, а на Дону — всего лишь пять.
Вместе с тем ряд боеприпасов выгодней стать в Ростовской области. Например, за мины, гранаты, боевые ракеты и авиабомбы на Дону можно выручить по пять тысяч рублей. В Краснодарском крае за те же виды оружия дадут лишь две тысячи рублей.
Чтобы получить вознаграждение за добровольно сданное оружие, на Кубани нужно написать заявление, приложить к нему копию паспорта и реквизиты счета. В Ростовской области потребуется также и копия ИНН.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали водителя, пугавшего людей пистолетом.