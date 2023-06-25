Бойцов «Ахмата» заметили на трассе М-4 «Дон» утром 25 июня. Они ехали по направлению из Ростова. Еще вечером 24 июня сообщалось, что бойцы «Ахмата» прибудут в Ростов для подавления ЧВК «Вагнер». Однако в городе их так и не дождались. Участники «Оркестра» сами покинули город.