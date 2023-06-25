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В сети появилось видео с бойцами «Ахмата», покидающими территорию Ростова

25 июня 2023, 07:55
Фото: 1MI
Бойцов "Ахмата" увидели уезжающими из Ростова
Бойцов «Ахмата» увидели уезжающими из Ростова, видео с ними публикуют в соцсетях очевидцы.

Бойцов «Ахмата» заметили на трассе М-4 «Дон» утром 25 июня. Они ехали по направлению из Ростова. Еще вечером 24 июня сообщалось, что бойцы «Ахмата» прибудут в Ростов для подавления ЧВК «Вагнер». Однако в городе их так и не дождались. Участники «Оркестра» сами покинули город.

Бойцов "Ахмата" увидели уезжающими из Ростова
Видео: Telegram-канал "Это Ростов"

Сами ростовчане выразили недоумением странным визитом «Ахмата». «Зачем приезжали?», «Поздно приехали, поздно уехали», «Они же вроде и не приезжали в Ростов», «В пробке задержались?», «Надеюсь, они едут в сторону фронта», — пишут комментаторы в соцсетях.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как ЧВК «Вагнер» прибывали в Ростове и чем это запомнится горожанам.

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