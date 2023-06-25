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Ветропарки перестали работать в Ростовской области

25 июня 2023, 16:48
Фото: 1MI
Ветряные электростанции больше не работают в Ростовской области
Ветряные электростанции больше не работают в Ростовской области, сообщают в соцсетях местные жители.

В Ростовской области перестали работать Азовская ветряная электростанция и ветряная электростанция Казачья под Каменском. Жители региона делятся фотографиями замерших конструкций ВЭС вдоль дороги.

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Станции, вероятно, перестали работать из-за отсутствия заграничных деталей. В восстановлении их поставок пока не помогает даже параллельный импорт.

Напомним, ранее сообщалось, что финская компания Fortum, дочерние организации которой имели ветряные электростанции в Ростовской области, спишет все активы своего бизнеса в РФ.

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#Алина Заярная#ВЭС в Ростовской области#Ветропарки в Ростовской области#Соцсети
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