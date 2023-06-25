Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В Ростовской области перестали работать Азовская ветряная электростанция и ветряная электростанция Казачья под Каменском. Жители региона делятся фотографиями замерших конструкций ВЭС вдоль дороги.
Станции, вероятно, перестали работать из-за отсутствия заграничных деталей. В восстановлении их поставок пока не помогает даже параллельный импорт.
Напомним, ранее сообщалось, что финская компания Fortum, дочерние организации которой имели ветряные электростанции в Ростовской области, спишет все активы своего бизнеса в РФ.