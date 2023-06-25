Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» возобновила свою работу в центре Ростова. Ранее заведения закрывали из-за нахождения в городе ЧВК «Вагнер». Сотрудникам сети ресторанов рекомендовали не приезжать на работу. На дверях самих заведений весили объявления о закрытии «по техническим причинам».
Сегодня рестораны возобновили работу в привычном режиме. Работают как залы, так и доставка из заведений. Небольшой ажиотаж там наблюдается с самого утра.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об итогах пребывания ЧВК «Вагнер» в Ростове.