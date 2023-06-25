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«Вкусно — и точка» возобновила работу в Ростове после отъезда ЧВК «Вагнер»

25 июня 2023, 11:29
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова снова возобновила работу сеть ресторанов «Вкусно — и точка»
В центре Ростова снова возобновила работу сеть ресторанов «Вкусно — и точка», сообщает корреспондент RostovGazeta.

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» возобновила свою работу в центре Ростова. Ранее заведения закрывали из-за нахождения в городе ЧВК «Вагнер». Сотрудникам сети ресторанов рекомендовали не приезжать на работу. На дверях самих заведений весили объявления о закрытии «по техническим причинам».

Закрытые рестораны "Вкусно - и точка" 25 июняЗакрытые рестораны "Вкусно - и точка" 25 июня
Закрытые рестораны "Вкусно - и точка" 25 июняЗакрытые рестораны "Вкусно - и точка" 25 июня
Закрытые рестораны "Вкусно - и точка" 25 июня
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Сегодня рестораны возобновили работу в привычном режиме. Работают как залы, так и доставка из заведений. Небольшой ажиотаж там наблюдается с самого утра.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об итогах пребывания ЧВК «Вагнер» в Ростове.

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