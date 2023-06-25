Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» возобновила свою работу в центре Ростова. Ранее заведения закрывали из-за нахождения в городе ЧВК «Вагнер». Сотрудникам сети ресторанов рекомендовали не приезжать на работу. На дверях самих заведений весили объявления о закрытии «по техническим причинам».