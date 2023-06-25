Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:57
Ранним утром 25 июня смертельное ДТП произошло на Южном подъезде к Ростову. Водитель Lada Vesta там сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. При этом рядом находился подземный переход, однако мужчина почему-то решил его игнорировать.
В результате столкновения с авто пешеход погиб. Его личность еще устанавливается полицейскими.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее в Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката.