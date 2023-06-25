rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Изображение материала

Водитель Lada насмерть сбил пешехода на Южном подъезде к Ростову 25 июня

25 июня 2023, 09:56
Фото: 1MI
На Южном подъезде к Ростове водитель Lada насмерть сбил пешехода
На Южном подъезде к Ростове водитель Lada насмерть сбил пешехода, рассказали в ГИБДД.

Ранним утром 25 июня смертельное ДТП произошло на Южном подъезде к Ростову. Водитель Lada Vesta там сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. При этом рядом находился подземный переход, однако мужчина почему-то решил его игнорировать.

В Ростовской области назвали нарушения, из-за которых в ДТП погибают дети
Узнать подробнее

В результате столкновения с авто пешеход погиб. Его личность еще устанавливается полицейскими.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката.

Читайте также:
Трассу Таганрог — Ростов открыли для проезда автомобилей 25 июняАвтодор снял ограничения на трассах Ростовской областиПод Ростовом на М-4 «Дон» в ходе массового ДТП пострадала 49-летняя женщина
#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Стало известно, что происходит в центре Ростова после ухода ЧВК «Вагнер» 25 июня
Сегодня, 07:31
Митрополит Меркурий призвал 25 июня ростовчан помолиться за мирное разрешение мятежа
Сегодня, 05:55
В сети появилось видео с бойцами «Ахмата», покидающими территорию Ростова
Сегодня, 07:55
Вокзалы Ростовской области работают в штатном режиме 25 июня
Сегодня, 08:51
Разрушенные танками улицы в Ростове восстановят за два дня
Сегодня, 07:33
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 26 и по 30 июня
Сегодня, 03:47