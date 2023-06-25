Ранним утром 25 июня смертельное ДТП произошло на Южном подъезде к Ростову. Водитель Lada Vesta там сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. При этом рядом находился подземный переход, однако мужчина почему-то решил его игнорировать.