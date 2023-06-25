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Вокзалы Ростовской области работают в штатном режиме 25 июня

25 июня 2023, 08:51
Фото: rostovgazeta.ru
Вокзалы Ростовской области возобновили работу в штатном режиме
Вокзалы Ростовской области возобновили работу в штатном режиме, рассказали в министерстве региональной политики.

В воскресенье 25 июня все вокзалы в Ростовской области возобновили работу в штатном режиме. Все направления осуществляются по расписанию. Дефицита билетов как и ажиотажа не наблюдается.

«Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных (студенты, дачники и другие)», — заверяют в правительстве региона.

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Заторов на трассах в Ростовской области также не наблюдается.

Ранее сообщалось, что трассу Таганрог — Ростов открыли для проезда автомобилей.

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