Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В МЧС России по Ростовской области заявили, что дорожные ограничения на трассах в регионе сняты. Движение по ним осуществляется в штатном режиме.
Власти уточнили, что речь идет как о федеральных трассах, так и о въездах в Ростов-на-Дону.
Напомним, въезд в Ростовскую область ограничивали со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд же из региона был свободен.
Ранее трассу «Таганрог — Ростов» открыли для проезда автомобилей.