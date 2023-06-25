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Все ограничения сняты на трассах в Ростовской области

25 июня 2023, 09:09
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассах сняли все ограничения для движения
В Ростовской области на трассах сняли все ограничения для движения, сообщили в региональном МЧС.

В МЧС России по Ростовской области заявили, что дорожные ограничения на трассах в регионе сняты. Движение по ним осуществляется в штатном режиме.

Вокзалы Ростовской области работают в штатном режиме 25 июня
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Власти уточнили, что речь идет как о федеральных трассах, так и о въездах в Ростов-на-Дону.

Напомним, въезд в Ростовскую область ограничивали со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд же из региона был свободен.

Ранее трассу «Таганрог — Ростов» открыли для проезда автомобилей.

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