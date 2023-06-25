Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Певица Диана Арбенина заверила ростовчан, что 27 июня проведет концерт в городе. Ранее за его отмену выступали депутаты и некоторые горожане. Им не понравилось, что певица не высказалась в поддержку СВО.
Арбенина заявила, что «все в силе» и она обязательно приедет. «Я очень хочу вас поддержать, и я это сделаю. До встречи», — завершила свое обращение певица.
Выступление Арбениной уже переносилось в Ростове. Однако тогда причиной стало плохое самочувствие артистки. Сам концерт пройдет в КСК «Экпресс». Стоимость билета варьируется от четырех до девяти тысяч рублей.