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«Я это сделаю»: Диана Арбенина заверила, что проведет концерт в Ростове 27 июня

25 июня 2023, 14:33
Фото: Telegram-канал Дианы Арбениной
Певица Диана Арбенина заявила, что обязательно проведет концерт в Ростове 27 июня

Не поддержавшая СВО Арбенина заявила, что проведет концерт в Ростове 27 июня

Певица Диана Арбенина заявила, что обязательно проведет концерт в Ростове 27 июня, сообщение об этом появилось в ее Telegram-канале.

Певица Диана Арбенина заверила ростовчан, что 27 июня проведет концерт в городе. Ранее за его отмену выступали депутаты и некоторые горожане. Им не понравилось, что певица не высказалась в поддержку СВО.

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Арбенина заявила, что «все в силе» и она обязательно приедет. «Я очень хочу вас поддержать, и я это сделаю. До встречи», — завершила свое обращение певица.

Выступление Арбениной уже переносилось в Ростове. Однако тогда причиной стало плохое самочувствие артистки. Сам концерт пройдет в КСК «Экпресс». Стоимость билета варьируется от четырех до девяти тысяч рублей.

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