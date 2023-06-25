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Ясно и без осадков будет в Ростове 25 июня

25 июня 2023, 06:00
Фото: 1MI
Ясно и без осадков будет в Ростове 25 июня
В Ростове солнечную погоду без осадков в воскресенье, 25 июня, пообещали метеорологи.

Температура воздуха днем достигнет отметки в плюс 28 градусов. К вечеру станет более прохладно — до плюс 22 градусов.

При этом ветер будет дуть в течение дня северный и северо-западный. Его скорость будет достигать в Ростове 3-6 метров в секунду.

Днем будет преимущественно без осадков. В вечернее время обещают переменную облачность.

В Ростове с 23 по 25 июня жителей ожидает жаркая погода без дождей
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Напомним, накануне жителей Ростовской области в региональном УМЧС предупредили, что с сохранением на утро 25 июня в регионе ожидаются дожди с грозой и градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.

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