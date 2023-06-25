Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:05
Температура воздуха днем достигнет отметки в плюс 28 градусов. К вечеру станет более прохладно — до плюс 22 градусов.
При этом ветер будет дуть в течение дня северный и северо-западный. Его скорость будет достигать в Ростове 3-6 метров в секунду.
Днем будет преимущественно без осадков. В вечернее время обещают переменную облачность.
Напомним, накануне жителей Ростовской области в региональном УМЧС предупредили, что с сохранением на утро 25 июня в регионе ожидаются дожди с грозой и градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.